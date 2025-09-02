پخش زنده
امروز: -
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به الکترونیکی شدن ۹۶ درصد ابلاغها در دادگاه بروجرد، گفت: این میزان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ۱۰۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیسکل دادگستری لرستان در سفر به شهرستان بروجرد و بازدید از حوزههای قضایی این شهر، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش عوامل قضایی لرستان شاهد رضایت بخش عمدهای از شهروندان از احکام و اجرائیات استان هستیم.
حجتالاسلام سعید شهواری خاطرنشان کرد: حفظ کرامت انسانی و افزایش رضایت اجتماعی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی است.
رئیسکل دادگستری لرستان بر لزوم استفاده از فناوریهای بهروز در روند رسیدگی به پروندههای ورودی به این مجموعه، تصریح کرد: تحقق این مهم علاوه بر کاهش هزینههای دادرسی و صرفهجویی در وقت مراجعهکننده، امکان خطا را نیز کاهش میدهد.
شهواری با بیان اینکه طی سال گذشته همه شعب دادسرا و دادگاه بروجرد متعارف بوده و شعب نامتعارف نداشتهایم، گفت: از ابتدای جاری تا کنون پنج هزار و ۵۳۸ پرونده به دادگاه صلح این شهرستان ارجاع شده که با احتساب رسیدگی به پروندههای سال گذشته، شش هزار و ۳۲۷ فقره مختومه شده که معادل نرخ رسیدگی ۱۱۴ درصد است.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن ۹۶ درصد ابلاغها در دادگاههای بروجرد، گفت: این میزان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ۱۰۰ درصد است.
به گفته رئیسکل دادگستری لرستان، میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در بروجرد به ۴ ساعت رسیده که زمان خوب و قابلتوجهی است.