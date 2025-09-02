پخش زنده
رییس اتاق اصناف مهاباد گفت: نمایشگاه تخصصی فرش دستباف با حضور تولیدکنندگان و هنرمندان این حوزه در محل تالار وحدت این شهرستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، لقمان نهارده افزود: این نمایشگاه با حضور فعالان صنعت فرش از استانهای شمالغرب کشور برای معرفی هنر اصیل ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان منطقهای برگزار شده است.
او اضافه کرد: در این نمایشگاه انواع فرش دستباف، تابلوفرش، گلیم، جاجیم و دیگر صنایعدستی مرتبط به نمایش گذاشته شده و بازدیدکنندگان میتوانند با هنر و مهارت استادکاران این حوزه از نزدیک آشنا شوند.
رییس اتاق اصناف مهاباد هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی ظرفیتهای صنعت فرش منطقه، ارتقای توانمندی تولیدکنندگان و بافندگان، ایجاد فرصتهای تجاری و گسترش صادرات عنوان کرد و افزود: این گونه رویدادها زمینه آشنایی فعالان این صنعت با روشهای نوین بازاریابی و فروش را نیز فراهم میکند.
نهارده تأکید کرد: نمایشگاه فرش دستباف علاوه بر ایجاد فضای تعامل بین تولیدکنندگان و خریداران، میتواند به احیای هنر و فرهنگ دیرین فرش ایرانی و رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی کند.
وی بیان کرد: این نمایشگاه تا ۱۶ شهریورماه هر روز از ساعت در محل تالار وحدت مهاباد میزبان علاقهمندان به هنر و صنایعدستی اصیل ایرانی است.