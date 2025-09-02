به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید رحمت الله اکرمی اعلام کرد: با عنایت به ماده ۸ قانون هوای پاک، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲ همان قانون مکلفند وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج نمایند و بنابر ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (تصویب نامه شماره ۲۴۳۳۶۸/ت ۶۱۳۸۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸) هرگونه استفاده و نگهداری از خودرو‌های فرسوده، فروش و واگذاری آنها دو سال پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ممنوع است.

با امعان نظر به مراتب یاد شده، دستگاه‌های اجرایی به منظور رعایت صرفه و صلاح دولت و استفاده از ظرفیت خروج خودرو مطابق ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی ضمن بررسی سن خودرو‌های در اختیار و با توجه به سنوات معین شده در جدول ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی یاد شده، می‌بایست نسبت به اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲ برای فروش خودرو‌های دولتی مشمول مرز سن فرسودگی و همچنین فروش خودرو‌های مشمول سن فرسودگی دارای معاینه فنی معتبر متضمن اظهارنظر کارشناسی رسمی دادگستری و تاییدیه پلیس راهور فراجا مبنی بر قابلیت شماره گذاری خودرو، پیش از اتمام مهلت قانونی (۱۴۰۴/۱۲/۲۸) اقدام نمایند.