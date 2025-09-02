به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در نشست خبری مدیران عضو شورای هماهنگی و دستگاه‌ های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در صورت نهایی شدن سرمایه‌ گذاری در صف انتظار، مجموع سرمایه‌ گذاری خارجی در این استان با احتساب ۳۰ میلیون دلار سرمایه‌ گذاری خارجی که از ابتدای امسال تا کنون جذب شده است، به ۵۳ میلیون دلار خواهد رسید.

سیدحامد حسینی افزود: این موضوع نشان‌ دهنده ظرفیت زیاد استان در جذب سرمایه‌ گذاران بین‌ المللی و گامی مهم در راستای توسعه اقتصادی منطقه است.

وی با اینکه میزان درآمد‌های عمومی مصوب دولت در استان برای امسال حدود ۴۶۰ هزار میلیارد ریال است، ادامه داد: پیش‌ بینی وصول درآمد در پنج ماه نخست امسال ۱۹۰ هزار میلیارد ریال است حال آنکه با ۳۳ درصد کسری نسبت به پیش‌ بینی، موفق به جذب حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از درآمد مصوب استان شده‌ ایم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: میزان اعتبارات تملک دارایی استان نیز ۱۸۳ هزار میلیارد ریال است که حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.