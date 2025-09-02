پخش زنده
مراسم چهلمین روز درگذشت زندهیاد احمد توکلی در مسجد امام صادق (ع) میدان فلسطین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که جمعی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاران آن مرحوم حضور داشتند، غلامعلی حداد عادل در سخنانی با اشاره به آشنایی خود با آن مرحوم گفت: آقای توکلی پیش از انقلاب، پرچم دار مبارزات انقلابی در انجمن اسلامی دانشگاه شیراز بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آن مرحوم تلاش بسیار زیادی در محتوای قانون کار به نفع محرومان کرد.
رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی درباره همراهی با احمد توکلی در مجلس هفتم گفت: در عین حالی که با هم همکار و همفکر بودیم، اما همیشه در حوزههای مبتنی بر عدالت و حق و حقوق و عدالت حرفهای خودش را به صراحت بیان میکرد.
مرحوم احمد توکلی علاوه بر مبارزات انقلابی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به عنوان نماینده مردم انتخاب شد و بعد از آن در دولت شهید رجایی به عنوان وزیر کار و سخنگوی دولت به کار خود ادامه داد.
این خادم انقلاب در دهههای ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ نیز به فعالیتها و خدمات خود در مسئولیتهای نمایندگی مجلس، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد و به ویژه در دهه اخیر با جمعی از اساتید و صاحب نظران سازمان دیدبان شفافیت و عدالت را به منظور مبارزه با مفاسد و همچنین پیشگیری از آن پایهگذاری کرد.