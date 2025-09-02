چهار متخلف شکار و صید پرندگان در کاشان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محیط‌بانان منطقه حفاظت شده قمصر و برزک در هنگام گشت و کنترل منطقه، چهار متخلف شکار کبک وحشی را شناسایی و دستگیر کردند.

الهیار دو لتخواه با بیان اینکه از این متخلف لاشه هفت قطعه کبک وحشی به همراه یک قبضه اسلحه و دیگر وسایل شکار و صید کشف شد، افزود: پرونده این متخلفان به مراجع قضایی ارسال شد.

وی گفت: شکار و صید در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک ممنوع است و ماموران یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه اقدام غیرقانونی برابر قانون بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد می‌کنند.

الهیار دولتخواه ادامه داد: منطقه حفاظت‌شده قمصر و برزک طبق مصوبه شماره ۷۷۲ در تاریخ ششم بهمن ۱۳۹۹ در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با جرائم علیه حیات‌وحش در فهرست مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران قرار گرفت.

وی با اشاره به پایش ۱۲۹ واحد صنعتی در یک سال گذشته گفت:همچنین در این مدت اخطار زیست محیطی برای ۷۰ واحد صنعتی صادر و ۳۰ پرونده برای پیگیری به مرجع قضایی فرستاده شد که شش واحد آلاینده به حکم قانون تعطیل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان ادامه داد: مشارکت مردم و حضور به موقع ماموران یگان حفاظت محیط زیست منجر به دستگیری ۱۰ نفر از متخلفان شکار شده و پرونده آنها به مرجع قضایی ارسال شده است.

الهیار دولتخواه گفت: آموزش‌های همگانی، مهم‌ترین اصل برای حفظ محیط زیست است، بنابراین با آموزش و برگزاری دوره‌های الگوی مصرف صحیح و بسترسازی‌های قانونی-نهادی می‌توان الگو‌های مصرف و عمل منطبق با ارزش‌های زیست محیطی را ترویج کرد.