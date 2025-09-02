به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری منجر به قتل مرد ۵۲ ساله، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ ستاد نادعلی صادقی افزود : ماموران پس از اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی توانستند قاتل ۴۰ ساله را شناسایی و در کمتر از ۲ ساعت دستگیر کنند که متهم به بزه ارتکابی با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرد و پرونده مقدماتی در این راستا تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ صادقی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شود .