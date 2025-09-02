\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u062a\u062c\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0628\u0633\u062a\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644\u060c \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648 \u0637\u0631\u0641 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u06f2\u06f5 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0648 \u062c\u0627\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0