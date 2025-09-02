ارزیابی عملکرد دستگاهها سهسطحی میشود
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین، از برنامه این سازمان برای سهسطحی کردن ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در راستای پرداخت بر اساس بهرهوری خبر داد.
رحمانی در جشنواره شهید رجایی قزوین در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: روند انتخاب دستگاههای برتر و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی سالهاست که توسط سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده سازمان اداری و استخدامی، در دو دسته شاخصهای اختصاصی و عمومی انجام میشود. نکته حائز اهمیت این است که طی یکی دو سال آینده، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، به پیروی از دستور ریاست جمهور مبنی بر لزوم پرداختها بر اساس بهرهوری و میزان کارکرد، قصد دارند این ارزیابی را سه سطحی کنند تا پرداختها منوط به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و افراد گردد.
وی افزود: ما در انجام ارزیابیها، از فرمایشات مولای متقیان، حضرت علی (ع) الهام گرفتهایم که فرمودند: 'حق، عدالت و رضایت مردم'؛ این سه محور، بنیان اصلی تمام ارزیابیهای ما را تشکیل میدهند. ما ارزیابیها را در سه دسته شاخصهای اختصاصی، شاخصهای عمومی و شاخصهای موضوعی (اولویتهای استانی) انجام دادیم. هدف اصلی ما از ارزیابی، سنجش عملکردها و ایجاد یک الگوی جدید برای بهبود مستمر عملکرد است؛ چرا که ارزیابی عملکرد یک فرآیند خطی نیست، بلکه یک فرآیند دایرهای است که در آن از عملکرد گذشته درس میگیریم تا عملکرد سالهای آتی را بهبود بخشیم.
به گفته این مسئول؛ از منظر مبانی قانونی، کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به شرکت در ارزیابی عملکرد هستند؛ به طوری که ۸۵ دستگاه در شاخصهای اختصاصی و ۱۰۰ دستگاه در شاخصهای استانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. فرآیند ارزیابی ما که از مهرماه ۱۴۰۳ آغاز شد، شامل اجرای برنامه بهبود در دستگاههای اجرایی، پیشنهاد اصلاح شاخصها، ابلاغ بخشنامه و تدوین شاخصها به دستگاهها، شهرداریها و دانشگاهها، آموزش ارزیابان و نهایتاً تصویب نتایج در ستاد جشنواره بوده است.
رحمانی گفت: در جزئیات ارزیابی، ۱۷۰۰ شاخص عمومی در قالب ۸ محور و ۲۰ شاخص در ۵۷ سنجش داریم. در ارزیابی شاخصهای اختصاصی، ۱۱ دستگاه به عنوان کمککننده و ۳۲ ارزیاب ما را یاری کردند. در شاخصهای استانی نیز، ۱۰۱ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند و ۱۷۱۸ شاخص داشتیم که ۶ دستگاه استانی در تدوین آنها همکاری کردند.
وی ادامه داد: وزندهی شاخصهای عمومی به این صورت است: مدیریت سرمایه انسانی (۱۶۰)، شفافیت (۱۰۰)، رضایتمندی (۱۳۰)، توسعه دولت هوشمند (۱۴۵) – که استاندار محترم تاکید جدی بر آن دارند – پاسخگویی (۶۰)، ساختار (۴۰)، نظام مدیریت عملکرد (۱۷۰) و اعتبار بهرهوری (۱۹۵)، که جمع امتیازات از ۱۰۰۰ محاسبه میشود.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین ؛ در نتایج ارزیابی، امتیاز تجمیع شاخصها ۱۲۴۳ از ۲۰۰۰، امتیاز شاخصهای اختصاصی ۷۳۳ از ۱۰۰۰ و امتیاز شاخصهای عمومی ۵۱۰ از ۱۰۰۰ بوده است. توصیه ما به دستگاههای اجرایی این است که در زمینه شاخصهای عمومی، بارگذاری مطالب و عملکرد خود را بازنگری کنند تا نتایج بهتری حاصل شود.
رحمانی اعلام کرد: بر اساس توزیع دستگاهها در شاخصهای عمومی، یک دستگاه امتیاز بالای ۹۰۰ کسب کرده و در شاخصهای اختصاصی ۱۳ دستگاه در ردههای امتیازی مختلف قرار گرفتند.
وی گفت: درصد تحقق شاخصها بر اساس گروهها، با لحاظ وزن، نشان میدهد که گروه فرهنگی، علمی و آموزشی ۸۴%، گروه عمومی ۸۱% و گروه زیربنایی ۵۷% تحقق داشته است. البته باید توجه داشت که گاهی عدم تحقق برخی شاخصهای اختصاصی، مستقل از دستگاه و به دلیل عواملی چون اعتبارات و تخصیصها بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت: درصد تحقق محورهای عمومی نیز حاکی از آن است که در 'ارتقای نظام عملکرد و بهبود کیفیت' ۴۰% تحقق داشتهایم که نیاز به اهتمام بیشتری دارد، اما در محورهای 'پاسخگویی، رضایتمندی و شفافیت' بیش از ۵۰% تحقق را شاهد هستیم که وضعیت نسبتاً خوبی را نشان میدهد. در 'شایستهسالاری' و 'موضوع انرژی' عدد تحقق پایینتر بوده و نیاز به توجه بیشتری است، اما استقرار نظام مدیریت عملکرد وضعیت خوبی دارد.
رحمانی افزود: در شاخصهای استانی نیز که عمدتاً توسط مدیران ارشد استان ارزیابی شدهاند، بیشتر دستگاهها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ امتیاز کسب کردهاند. میزان رضایت فعالان اقتصادی خوب بوده و استاندار محترم توجه ویژهای به بخش اقتصادی و رشد تولید دارند. همچنین، در ایام خاص موسوم به '۱۲ روز دفاع' با مدیریت استاندار، استان قزوین کمترین مسائل را داشته است.