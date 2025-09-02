به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کتاب «یکی مرد جنگی» که روایتی هنرمندانه از زندگی و زمانه شهید عبدالرسول زرین است، معرفی شد.

واحد فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری و انتشارات سوره مهر، کتاب «یکی مرد جنگی» را به قلم توانمند سجاد خالقی روانه بازار نشر کرد.

این اثر روایتی است از زندگی حماسی و پر فراز و نشیب شهید عبدالرسول زرین، تک‌تیرانداز افسانه‌ای ایران در دوران دفاع مقدس.

«یکی مرد جنگی» تنها یک زندگینامه نیست، بلکه دریچه‌ای است به سوی فهم عمیق‌تر از قهرمانی که در گمنامی زیست و برای سربلندی وطن، جان خویش را فدا کرد. عبدالرسول زرین، متولد ۱۳۲۰ در حوالی دهدشت، در کودکی طعم تلخ یتیمی را چشید و در نوجوانی، رنج کار و زندگی را در اصفهان تجربه کرد. با آغاز جنگ تحمیلی، این رزمنده دلاور، لباس رزم پوشید و در کنار بزرگانی، چون حسین خرازی و یحیی صفوی، حماسه‌ها آفرید.

همرزمانش او را به عنوان تک‌تیراندازی می‌شناسند که با بیش از ۷۰۰ شلیک دقیق، کمر دشمن را خم کرد.

سجاد خالقی، نویسنده کتاب، در مقدمه‌ای هنرمندانه این کتاب، شهید زرین را «فرزند زمانه خویش» می‌نامد و او را نمادی از مبارزه با زرگویی، فقر، بی‌سوادی، نظام پهلوی به تصویر می‌کند. او ارزش شهید زرین را نه فقط در تیر‌هایی که شلیک کرد، بلکه در تیر‌هایی می‌داند که شلیک نکرد؛ تیر‌هایی که برای نجات جان یک انسان و در لحظه‌ای حساس، در خشاب نگه داشت.

خالقی با این اثر، به دنبال آن است تا به قهرمانان ملی ادای دین کند و یادآوری نماید که در دنیای امروز، تک‌تیراندازان کشور‌های مختلف به عنوان نماد‌هایی از شجاعت و فداکاری مورد تقدیر قرار می‌گیرند، اما قهرمانان ایرانی، آنچنان که شایسته است، مورد تجلیل واقع نشده‌اند. او معتقد است که زرین زمانه خود بودن، دشواراست، اما ممکن است و هر کس با تلاش و استعداد خود، بتواند «زرین نبرد دنیای خویش» باشد.

«یکی مرد جنگی» در هفت فصل با عناوین تامل‌برانگیزی، چون «و ما انسان را در رنج آفریده‌ایم»، «وقتی شیپور جنگ نواخته می‌شود...»، «… همه چاره دشمنان خوار بود»، «یکی مرد جنگی به از صد هزار»، «چه باک زان همه دشمن…»، «زخم بر زخم» و «شکرانه بده که خون بهای تو منم» تدوین شده است و خواننده را با خود به سفری در دل تاریخ و حماسه‌های دفاع مقدس می‌برد.

این کتاب، نه تنها روایتی از زندگی یک شهید، بلکه دعوتی است به شناخت قهرمانان گمنام این سرزمین و الهام گرفتن از آنان برای ساختن ایرانی آباد و سربلند.