به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیات کبدی استان گفت: ارزیابی هیات‌های کبدی استان‌ها همه ساله بر اساس شاخص‌های مختلف فنی، برگزاری مسابقات، اردوها، میزبانی‌ها، اعزام‌ها، امور مالی، جذب اعتبارات، توسط فدراسیون انجام می‌شود.

حمیدرضا ایزدی افزود: براساس ارزیابی انجام گرفته از فدراسیون کبدی، هیات کبدی استان یزد با کسب ۷۰۲ امتیاز از یک هزار امتیاز کل تعیین شده، رتبه دوم کشور و همچنین در سرفصل فعالیت استانی رتبه اول را بدست آورد.

وی ابراز امیدواری کرد این مدال افتخار و درخشش همچنان با همراهی همه علاقه‌مندان و دلسوزان در بخش‌های مختلف برای توسعه و تعمیق ورزش استان و کسب افتخارات بیشتر در میادین ملی و آسیایی تداوم داشته باشد.