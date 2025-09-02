پخش زنده
امروز: -
هیات کبدی استان یزد با کسب ۷۰۲ امتیاز از هزار امتیاز کل تعیین شده، رتبه دوم کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیات کبدی استان گفت: ارزیابی هیاتهای کبدی استانها همه ساله بر اساس شاخصهای مختلف فنی، برگزاری مسابقات، اردوها، میزبانیها، اعزامها، امور مالی، جذب اعتبارات، توسط فدراسیون انجام میشود.
حمیدرضا ایزدی افزود: براساس ارزیابی انجام گرفته از فدراسیون کبدی، هیات کبدی استان یزد با کسب ۷۰۲ امتیاز از یک هزار امتیاز کل تعیین شده، رتبه دوم کشور و همچنین در سرفصل فعالیت استانی رتبه اول را بدست آورد.
وی ابراز امیدواری کرد این مدال افتخار و درخشش همچنان با همراهی همه علاقهمندان و دلسوزان در بخشهای مختلف برای توسعه و تعمیق ورزش استان و کسب افتخارات بیشتر در میادین ملی و آسیایی تداوم داشته باشد.