\n\u00a0\n\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u062c\u0634\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646 (\u0639\u062c) \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0642\u0634\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc\u00a0 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f6 (\u06f4\u0639\u0635\u0631) \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u0647 \u062b\u0627\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062a\u0627 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06cc\u0627\u0633\u0648\u062c \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0645\u0648\u0645\u0646\u0627\u0646\u0647\u060c \u0628\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0632\u06cc\u0627\u0631\u062a \u0622\u0644 \u06cc\u0627\u0633\u06cc\u0646\u060c \u06a9\u0647 \u0633\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0639\u0635\u0631 (\u0639\u062c) \u0627\u0633\u062a\u060c \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0644\u06a9\u0648\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\n\n\n