وزیر میراثفرهنگی تأکید کرد: مناطق آزاد با بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و توسعه زیرساختها میتوانند نقشی راهبردی در توسعه ملی و مقابله با ایرانهراسی ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، سیدرضا صالحیامیری در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت میراثفرهنگی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، که امروز سهشنبه برگزار شد، حضور فعال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را فرصتی ارزشمند برای کشور دانست و گفت: آقای مسرور با انگیزه و دانش کافی میتواند تحولات بزرگی در مدیریت مناطق آزاد ایجاد کند. این مناطق نه تنها یکی از مراکز اصلی گردشگری ایران و جهان هستند، بلکه بستری برای معرفی ایران به جهانیان و خنثیسازی ایرانهراسی نیز به شمار میروند.
او افزود: همگرایی و همکاری مشترک در معرفی ظرفیتهای مناطق آزاد و حضور فعال در تشکلهای ملی و بینالمللی، از راهبردهای کلیدی توسعه گردشگری است.
صالحیامیری همچنین از برنامه وزارتخانه میراث فرهنگی برای تأسیس مؤسسهای تخصصی خبر داد که به معرفی جذابیتهای گردشگری ایران در سطح بینالمللی خواهد پرداخت و نقش مؤثری در تولید محتوای گردشگری با کیفیت ایفا خواهد کرد.
سرمایهگذاری هدفمند، کلید جذب گردشگر
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به اهمیت زیرساختها در جذب گردشگر، بیان کرد: هتلها، مراکز اقامتی و تأسیسات، زیربنای اصلی گردشگری هستند و برنامه ما ایجاد بستههای سرمایهگذاری جامع در مناطق آزاد و ارائه مشوقهای مکمل برای سرمایهگذاران است.
او تأکید کرد: توسعه زنجیره گردشگری و تورهای تخصصی در مناطق آزاد میتواند هم تجربه گردشگران را ارتقا دهد و هم جذابیت سرمایهگذاری در این مناطق را افزایش دهد.
گردشگری، محور تحول مناطق آزاد
رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، گردشگری را موتور محرک اقتصاد مناطق آزاد دانست و با اشاره به وابستگی بخش عمدهای از کسبوکارهای مناطق آزاد به گردشگر، گفت: با هماهنگی رئیسجمهور، سند تحول مناطق آزاد تدوین و وارد مرحله اجرا شده است. معتقدم وزارت میراثفرهنگی باید عضو رسمی شورایعالی باشد تا بتوانیم هماهنگی کامل در توسعه این مناطق ایجاد کنیم.
او در ادامه بر لزوم تخصیص سهمیههای جدید برای مناطق آزاد، حمایت مالی از گردشگری دریایی و ایجاد نمایشگاه بینالمللی در کیش تأکید کرد و این اقدامات را گامی مهم در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی مناطق آزاد دانست.
چشمانداز همکاری استراتژیک
این تفاهمنامه نقطه عطفی در همکاریهای استراتژیک میان وزارت میراثفرهنگی و شورایعالی مناطق آزاد به شمار میرود و زمینهساز تحولات گستردهای در گردشگری و سرمایهگذاری کشور است.
در این مراسم همچنین جمعی از مدیران ارشد وزارت میراثفرهنگی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از جمله انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، سعید ربیعی، قائممقام و مدیرکل حوزه دبیرخانه شورایعالی، مهدی مزینانی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و اسفندیار شاهمنصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه حضور داشتند.