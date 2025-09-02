به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مرتضی رحمان‌نیا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اعلام کرد: بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعت کاری کلیه دستگاه‌ها، نهادها، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها از ۲۰ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور، از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شده است و روز‌های پنج‌شنبه نیز بر همین اساس تا پایان شهریور تعطیل است.

وی افزود: بر خلاف برخی اخبار این تصمیم با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و تأمین آسایش شهروندان اتخاذ شده و قم نیز همانند سایر استان‌ها مشمول این مصوبه است.

رحمان‌نیا در ادامه تصریح کرد: واحد‌های خدماتی، عملیاتی، آموزشی و بهداشتی که مستقیماً به مردم ارائه خدمت می‌دهند، از جمله بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مطابق مأموریت خود موظف به تداوم فعالیت در ساعات مورد نیاز هستند.