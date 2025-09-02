معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل: زنگ خطر بروز بیماری سرخک به دلیل مقاومت در تزریق واکسن، در حوزه این دانشگاه به صدا در آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ باورش سخت است، اما باید پذیرفت؛ درحالی که واکسنها شاید بزرگترین دستاورد علم پزشکی در حوزه پیشگیری باشند و میلیاردها نفر را از ابتلا به بیماریها مصون نگه داشتهاند، اما حالا برخی انسانها در مقابل تزریق واکسنها مقاومت دارند و این موضوع ممکن است به خطری بسیار جدی برای نه تنها افرادی که نمیگذارند واکسن به خود یا فرزندانشان تزریق شود، بلکه برای عموم افراد جامعه بدل شود، برای مثال، در حالی که مدتهای طولانی بود گزارشی از ابتلا به سرخک در منطقه بابل مازندران وجود نداشت، ناگهان مواردی از ابتلا به این ویروس در این منطقه گزارش شد و کار به جایی رسید که به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۲۹ مورد قطعی سرخک شناسایی و خوشبختانه همگی با حال عمومی خوب ترخیص شدند.
در نهایت اینکه شاید بروز مواردی از این بیماری در بابل با اقدامات به موقع موجب مهار خطر شده باشد، اما زنگ خطر به صدا درآمده است. بیماری خطرناکی که با واکسیناسیون گسترده در کل کشور به مرحله پاکشدگی رسیده، با مقاومتهای معدودی افراد، ممکن است برای همه، مجددا خطرناک شود.
شناسایی۲۹ مورد قطعی سرخک در بابل
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به وضعیت بروز بیماری سرخک در این دانشگاه گفت: طبق گزارش رسمی مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در سال جاری، ۵۱۱ مورد سرخک در کل کشور شناسایی شده که سهم دانشگاه علوم پزشکی بابل در چهار ماه نخست سال، ۱۳ مورد قطعی بود که در خرداد ۴ مورد و در تیرماه ۹ مورد گزارش شد. همچنین، ۱۶ مورد دیگر تا پانزدهم مرداد ۱۴۰۴ ثبت شد و از ۱۷ مرداد به بعد، هیچ مورد قطعی جدیدی در بابل گزارش نشده است.
دکتر محمدعلی جهانی خاطرنشان کرد: اولین مورد ابتلا در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ در بیمارستان کودکان امیرکلا مشاهده شد. کودک دو سال و نیمهای از مناطق حاشیهنشین بابل با علائم مشکوک بستری شد که پس از نمونهگیری و ارسال به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتیجه آزمایش در تاریخ ۴ تیر مثبت اعلام شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: پیش از خرداد ۱۴۰۴ هیچ موردی از سرخک در بابل گزارش نشده بود؛ در حالیکه در ماههای فروردین ۱۶۱ مورد و در اردیبهشت ۲۰۰ مورد از این بیماری در سطح کشور ثبت شده بود. در زمان جنگ ۱۲ روزه نیز یک مورد از منطقه مولوی تهران به منطقه حاشیهنشین چنگیزخانی بابل منتقل شد که منشاء ابتلا از بابل نبود.
دکتر جهانی گفت: در مجموع ۲۹ مورد قطعی سرخک در بابل شناسایی شده که همگی درمان و با حال عمومی خوب، ترخیص شدند.
به گفته وی پس از شناسایی نخستین مورد، به تمامی مراکز خدمات جامعه دستور داده شد که افراد زیر ۶ سالی که واکسیناسیون کامل نداشتند، شناسایی و واکسینه شوند.
پوشش واکسیناسیون بالای ۹۸ درصد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص پوشش واکسیناسیون، افزود: پوشش واکسیناسیون در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل بالای ۹۸.۵ درصد است؛ در حالیکه شاخص کشوری مرکز مدیریت بیماریها ۹۵ درصد تعیین شده است.
دکتر جهانی افزود: از آنجایی که موارد بروز سرخک تنها در منطقه کولیهای شهرستان بابل مشاهده شد و در این مناطق مقاومت فرهنگی نسبت به تزریق واکسن وجود داشت، بهصورت مستقیم با فرماندار جلسه برگزار کردیم و با کمک نیروهای مردمی توانستیم پوشش واکسیناسیون در گروههای هدف ۹ ماهه تا ۴۰ ساله را در منطقه کوی حسینی شش و هشت نزدیک به ۱۰۰ درصد برسانیم. البته در منطقه چنگیزخانی همچنان مقاومت وجود دارد، اما خوشبختانه تاکنون بروز جدیدی در آن منطقه گزارش نشده است.
آموزش پزشکان و اقدامات تکمیلی
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل همچنین بیان کرد: دورههای آموزشی برای تمامی پزشکان عمومی توسط متخصصان عفونی و فوق تخصص عفونی اطفال برگزار شد تا نسبت به حساسیت بیماری و احتمال بحران در سطح شهرستان آگاهی بیشتری پیدا کنند و مداخلات لازم را به موقع انجام دهند.
دکتر جهانی ادامه داد: خوشبختانه از نیمه دوم مرداد تاکنون هیچ مورد جدیدی از سرخک در منطقه مشاهده نشد. علاوه بر این، یک مطالعه علمی با عنوان اندازهگیری تیتر آنتیبادی سرخک برای ۱۷۸ نفر از پرسنل بیمارستان آیتالله روحانی انجام شد و در میان آنان ۵۱ نفر که تیتر پایینی داشتند، واکسیناسیون تکمیلی دریافت کردند.