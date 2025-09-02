به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفید پوست گفت: در راستای اجرای طرح پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و هرگونه قاچاق، دریادلان خوزستان در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه اروند موفق شدند ۲ شناور صیادی حامل سوخت قاچاق که قصد خروج از آب‌های سرزمینی را داشته شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از شناور‌های توقیف شده ۴۸ هزار ۷۰۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل که با هدف خروج از کشور و عرضه به دلالان کشور‌های حوزه خلیج فارس در مخازن جاساز شناور بارگیری شده بود را کشف کردند.

سردار سفید پوست در پایان با اشاره به دستگیری ۴ متهم در این رابطه بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله سوخت مکشوفه را بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که به همراه متهمان پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شد.