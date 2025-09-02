انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴ از امروز آغاز شد و تا شنبه پانزده شهریور ادامه دارد. آموزش و پرورش مهاباد هم برای کمک به داوطلبان مرکز مشاوره راه‌اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مشاوران آموزشی توصیه می‌کنند داوطلبان علاوه بر توجه به رتبه و ظرفیت دانشگاه‌ها، علاقه‌ی شخصی و توانایی‌های خود را نیز در اولویت قرار دهند.

مرکز مشاوره انتخاب رشته آموزش و پرورش نیز برای کمک به دانش‌آموزان در دو نوبت فعالیت می‌کند.

پذیرفته شدگان آزمون سراسری از امروز تا شنبه ۱۵ شهریور فرصت دارند تا ۱۵۰ کد رشته را انتخاب کنند. نتایج نهایی انتخاب رشته دو آزمون سراسری۱۴۰۴ نیمه مهر ماه اعلام می‌شود.