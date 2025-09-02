ویژهبرنامههای هفته فرهنگی شهرستان آشتیان از ۱۴ شهریور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم بزرگداشت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه با حضور خانواده معظم شهدا مردم و مسئولان در میلاجرد برگزار و از فعالان فرهنگی مسجد قائم ال محمد قدردانی شد.
---------
برنامههای هفته فرهنگی آشتیان از ۱۴ شهریور آغاز میشود.
در جلسه هماهنگی برگزاری برنامههای هفته فرهنگی آشتیان، غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، رونمایی ازکتاب و نمایشگاه کتاب، شاهنامه خوانی، همایش دوچرخه سواری، همایش دانش آموزی با موضوع هوش مصنوعی و نجوم، جشنواره آشهای آشتیان و مسابقات بومی و محلی تصویب شد.
--------
جلسه هماهنگی و برگزاری کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در شازند با محور نقشآفرینی دانشآموزان و برنامههای هفته دفاع مقدس برگزار و نمایندگان هر یک از دستگاههای اجرایی شهرستان درباره وظایف خود مطالبی بیان کردند.
----------
در نشست مدیریت مصرف برق شهرستان آشتیان گزارشی از میزان مصرف برق، چالشهای موجود در تأمین پایدار انرژی ارائه و کارشناسان بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف، کاهش تلفات شبکه، رعایت الگوی مصرف در ادارات، واحدهای تولیدی و مشترکان خانگی و همچنین فرهنگسازی در سطح عمومی جامعه تأکید کردند.