به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم بزرگداشت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه با حضور خانواده معظم شهدا مردم و مسئولان در میلاجرد برگزار و از فعالان فرهنگی مسجد قائم ال محمد قدردانی شد.

برنامه‌های هفته فرهنگی آشتیان از ۱۴ شهریور آغاز می‌شود.

در جلسه هماهنگی برگزاری برنامه‌های هفته فرهنگی آشتیان، غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، رونمایی ازکتاب و نمایشگاه کتاب، شاهنامه خوانی، همایش دوچرخه سواری، همایش دانش آموزی با موضوع هوش مصنوعی و نجوم، جشنواره آش‌های آشتیان و مسابقات بومی و محلی تصویب شد.

جلسه هماهنگی و برگزاری کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در شازند با محور نقش‌آفرینی دانش‌آموزان و برنامه‌های هفته دفاع مقدس برگزار و نمایندگان هر یک از دستگاه‌های اجرایی شهرستان درباره وظایف خود مطالبی بیان کردند.

در نشست مدیریت مصرف برق شهرستان آشتیان گزارشی از میزان مصرف برق، چالش‌های موجود در تأمین پایدار انرژی ارائه و کارشناسان بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف، کاهش تلفات شبکه، رعایت الگوی مصرف در ادارات، واحد‌های تولیدی و مشترکان خانگی و همچنین فرهنگ‌سازی در سطح عمومی جامعه تأکید کردند.