رئیس سازمان اطلاعات انتظامی هرمزگان گفت: تعدادی از اتباع بیگانه غیرمجاز در راستای قرارگاه عملیاتی هجرت در ۷۲ ساعت گذشته شناسایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ مهدی بشارتی افزود: در اجرای این طرح ضربتی ۹۶۹ تن اتباع بیگانه غیر مجاز و فاقد مجوز اقامت که بصورت غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد استان شده بودند جمع آوری و هماهنگی لازم برای بازگشت آنان از کشور صورت گرفت.
وی گفت: در این رابطه ۵ دستگاه خودرو حامل و فعال در قاچاق و جابجایی اتباع غیر مجاز نیز توقیف و رانندگان خودروها برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
سرهنگ بشارتی افزود: از به کارگیری و اسکان اتباع بیگانه غیر مجاز و فاقد مجوز اقامت خودداری و درصورت اطلاع از هر گونه جابجایی، اسکان و فعالیت اتباع بیگانه غیر مجاز در استان، در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.