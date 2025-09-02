به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی هفدهمین دوره رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان که از فردا به‌طور رسمی در برازیلیا و در مرکز همایش‌های «اولیسس گیماراِس» آغاز خواهد شد، امروز در محل هتل ویندزورپلازا برگزار شد و نمایندگان ساندا و تالو کشورمان رقبای خود را شناختند.

بر این اساس در ساندا بانوان؛ در وزن ۶۵ کیلوگرم صدیقه دریایی در دور اول به مصاف هدفی ایا از تونس خواهد رفت. در وزن ۷۰ کیلوگرم سهیلا منصوریان در دور نخست با ریاح سیموند از برمودا مبارزه می‌کند. در وزن ۷۵ کیلوگرم نیز شهربانو منصوریان در دور اول با آیا محمد از مصر مصاف خواهد داشت.

در ساندا آقایان نیز در وزن ۶۵ کیلوگرم شجاع پناهی در دور نخست به مصاف سوریا سینگ از هند خواهد رفت. در وزن ۷۰ کیلوگرم عرفان محرمی با قرعه استراحت در دور اول مواجه شده و در دور بعدی با وادیم شوم از اوکراین مصاف خواهد داشت. در وزن ۷۵ کیلوگرم کاپیتان محسن محمدسیفی در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شده و در دور دوم به مصاف یوآن آسنسیو از فرانسه خواهد رفت. در وزن ۸۰ کیلوگرم سهیل موسوی در دور نخست مقابل فابیو جیجونی از ایتالیا قرار خواهد گرفت. در وزن ۹۰ کیلوگرم نیز که به شکل گروهی قرعه‌بندی شده، مهدی مرادی ابتدا به مصاف سردار یوراکولیف از ترکمنستان خواهد رفت و سپس با کروز پرز از مکزیک مبارزه خواهد داشت.

در تالو آقایان در فرم چانگ چوان؛ ۸۶ نفر تالوکار به ۲ گروه ۴۳ نفره تقسیم شدند که طی آن ابوالفضل قره‌باغی نفر ۳۰ام در گروه دوم خواهد بود. در فرم چیانگ شو نیز ۳۲ نفر حاضر شده‌اند که ابوالفضل قره‌باغی نفر سوم است. در فرم جین شو هم که با حضور ۳۸ نفر برگزار خواهد شد، ابوالفضل قره‌باغی نفر ۲۳ام خواهد بود. در فرم نان چوان، اما ۴۳ نفر از سراسر جهان شرکت کرده‌اند که شاهین بنی‌طالبی نفر سوم است و مصطفی حسن‌زاده هم نفر ۲۴ام خواهد بود. در فرم نن دائو که ۴۰ شرکت‌کننده دارد، شاهین بنی‌طالبی نفر ۱۳ام و مصطفی حسن‌زاده نفر ۳۷ام هستند. در فرم نن گوئن که ۴۰ نفر در آن شرکت خواهند کرد نیز شاهین بنی‌طالبی نفر هفتم و مصطفی حسن‌زاده هم نفر ۳۲ام خواهند بود. در فرم دوئلیین ۱۷ تیم حاضر شده‌اند که تیم تالو کشورمان تیم دوم است.

در تالو بانوان و در فرم چانگ چوان که ۵۱ شرکت‌کننده دارد، زهرا کیانی نفر ۱۶ام خواهد بود. در فرم جین شو با حضور ۲۸ تالوکار، زهرا کیانی نفر سوم است و در فرم چیانگ شو که ۲۷ شرکت‌کننده خواهد داشت، نماینده کشورمان نفر ۲۷ام و آخر خواهد بود. در فرم نان چوان بین ۲۳ نفر تالوکار حاضر، هلیا اسدیان نفر بیستم است. در فرم نن دائو با حضور ۲۲ نفر، اسدیان نفر ۱۷ام خواهد بود و در فرم نن گوئن نیز از بین ۲۲ نفر، اسدیان نفر ۲۱ام به اجرا خواهد پرداخت. در دویلیین دختران هم که با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد، تیم ایران تیم دهم مسابقات است.

در مراسم قرعه‌کشی از کاروان اعزامی ووشو کشورمان؛ لیلا زکی‌زاده نایب‌رئیس فدراسیون، رامین موحدنیا سرمربی ساندا مردان، فرشاد عربی سرمربی تالو مردان، محبوبه کریمی سرمربی تالو بانوان، الهه منصوریان سرمربی ساندا بانوان و حبیب بهمنی مربی ساندا مردان حضور داشتند.