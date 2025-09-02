به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی با حضور عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، فاز دوم کارگاه ذوب فلزات در شهر داودآباد به بهره‌برداری رسید.

این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شده و توانسته برای ۴۵ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی کند.

مدیر این مجموعه، ضمن اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه صنعتی منطقه، اعلام کرد: فاز دوم این واحد با هدف افزایش ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی به بهره‌برداری رسید و برنامه‌ریزی برای اجرای فاز سوم نیز در دستور کار قرار دارد.

داود آبادی افزود: فاز سوم این پروژه تا اواسط سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی آن، تعداد اشتغال‌زایی به بیش از ۱۰۰ نفر افزایش یابد.