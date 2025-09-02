به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،دادخدا سالاری اعلام کرد: با توجه به دغدغه مردم در تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکونی و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک به سرمایه‌گذاری و تولید، بازرسان با بررسی‌های میدانی متوجه شدند بخشی از اراضی در اختیار سازمان‌های دولتی از جمله امور اراضی و منابع طبیعی بوده و بخشی نیز در اختیار افرادی بوده که در اجرای طرح‌های مورد نظر قصور داشته اند.

وی افزود:با بررسی اسناد و مدارک موجود و تشکیل پرونده نظارتی، این اراضی ابطال قرارداد شده و در اختیار راه و شهرسازی جنوب کرمان قرار گرفتند تا برای تولید و ساخت مسکن استفاده شود

بازرس کل قضایی استان کرمان ادامه داد: وسعت اراضی آزاد و واگذار شده حدود ۶۵۵ هکتار و موقعیت مکانی آنها در محدوده بعد از پلیس راه جیرفت بوده که پس از کسر معابر و مسیل‌ها، ۳۵۰ هکتار از این اراضی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفته تا در اجرای طرح‌های سرمایه گذاری و تولید، مسکن ملی، عمران شهری و توسعه رفاه اجتماعی از آنها استفاده کنند.

استاندار کرمان اردیبهشت امسال در سیرجان با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های تامین زمین در استان، از شناسایی و آزادسازی زمین‌های دولتی و بلااستفاده در اختیار دستگاه‌های مختلف برای اجرای طرح‌های مسکن خبر داد.

این در حالی است که پیشتر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفته بود: برخی دستگاه‌ها اراضی مازاد متعدد در اختیار دارند و به نوعی زمین را احتکار کرده‌اند، به همین علت از صدور سند و شفافیت مالکیت‌ها هراس دارند تا مبادا مشمول طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی شوند.