پخش زنده
امروز: -
بازرس کل قضایی استان کرمان ۳۵۰ هکتار زمین در اختیار برخی دستگاههای دولتی یا افراد رادر جنوب کرمان برای ساخت مسکن آزاد کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،دادخدا سالاری اعلام کرد: با توجه به دغدغه مردم در تامین زمین برای اجرای طرحهای مسکونی و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک به سرمایهگذاری و تولید، بازرسان با بررسیهای میدانی متوجه شدند بخشی از اراضی در اختیار سازمانهای دولتی از جمله امور اراضی و منابع طبیعی بوده و بخشی نیز در اختیار افرادی بوده که در اجرای طرحهای مورد نظر قصور داشته اند.
وی افزود:با بررسی اسناد و مدارک موجود و تشکیل پرونده نظارتی، این اراضی ابطال قرارداد شده و در اختیار راه و شهرسازی جنوب کرمان قرار گرفتند تا برای تولید و ساخت مسکن استفاده شود
بازرس کل قضایی استان کرمان ادامه داد: وسعت اراضی آزاد و واگذار شده حدود ۶۵۵ هکتار و موقعیت مکانی آنها در محدوده بعد از پلیس راه جیرفت بوده که پس از کسر معابر و مسیلها، ۳۵۰ هکتار از این اراضی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفته تا در اجرای طرحهای سرمایه گذاری و تولید، مسکن ملی، عمران شهری و توسعه رفاه اجتماعی از آنها استفاده کنند.
استاندار کرمان اردیبهشت امسال در سیرجان با اشاره به مشکلات و محدودیتهای تامین زمین در استان، از شناسایی و آزادسازی زمینهای دولتی و بلااستفاده در اختیار دستگاههای مختلف برای اجرای طرحهای مسکن خبر داد.
این در حالی است که پیشتر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفته بود: برخی دستگاهها اراضی مازاد متعدد در اختیار دارند و به نوعی زمین را احتکار کردهاند، به همین علت از صدور سند و شفافیت مالکیتها هراس دارند تا مبادا مشمول طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی شوند.