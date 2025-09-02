به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، جمعی از نیروهای مسلح قم امروز همزمان با نهم ربیع الاول سالروز آغاز ولایت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با حضور در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با امام زمان تجدید بیعت کردند.

آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در آئین عهد سربازی که صبح امروز در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد، اظهار کرد: سربازان حضرت بقیه الله الاعظم در مراسم تجدید پیمان با قطب عالم امکان حضور باشکوهی دارند.

وی با اشاره به اینکه حضرت حجت(عج) در غیبت هستند و ما نیز در این زمان دارای وظایفی هستیم، مطرح کرد: اگر شخصی مدعی سربازی امام زمان(عج) است به عنوان نخستین گام باید تقوا پیشه کند و حریم الهی را رعایت کند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه فرد منتظر نباید تردید کند و استوار در مسیر باقی بماند، عنوان کرد: در روایات آمده است که آخرالزمان شرایطی به وجود می‌آید که امکان دارد افراد بلغزند، از این روی باید سربازان امام زمان(عج) بدون لغزش در مسیر خود استوار باشند.