رونمایی از کتابی که حاصل «هفتخان» پژوهش است
کشف ناگفتههای قزوین در «وقایع اتفاقیه دارالسلطنه»
در آیین رونمایی از کتاب «وقایع اتفاقیه دارالسلطنه قزوین»، محسن روستایی، سندپژوه و فهرستنگار اسناد تاریخی، از حاصل سالها تلاش و پژوهش خود پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
این اثر که با الهام از «هفتخان» عطار تدوین شده، به بازخوانی اسناد دیوانی و حکومتی عهد ناصری میپردازد و اطلاعات تازهای را در اختیار مورخان و پژوهشگران قرار میدهد.
آیین رونمایی از کتاب «وقایع اتفاقیه دارالسلطنه قزوین» با حضور محسن روستایی، سندپژوه، معلم خط سیاق و فهرستنگار اسناد تاریخی و نسخ خطی، برگزار شد. این اثر ارزشمند که حاصل سالها پژوهش عمیق و بازخوانی دقیق اسناد دیوانی و حکومتی عهد ناصری است، با رویکردی سندپژوهانه و تاریخنگارانه به رشته تحریر درآمده است.
روستایی در این مراسم، داستان شکلگیری ایده این کتاب را از سال ۱۳۹۲، همزمان با تأسیس بخش فهرستنویسی مدیریت قزوین، تشریح کرد. وی با همکاری نهادهای اجرایی از جمله شهرداری، بنیادهای فرهنگی و سازمانهای ملی، پروژهای را برای گردآوری و بازخوانی اسناد تاریخی مرتبط با قزوین آغاز کرد.
فرآیند تدوین کتاب، چالشهای خاص خود را داشت؛ اسناد دشوارخوان در هفت مرحله مورد بررسی قرار گرفتند و هر برگ از سند توسط یکی از دانشجویان یا پژوهشگران خوانده شد که نام آنها نیز در کتاب ثبت گردیده است. روستایی، با الهام از «هفتخان» عطار، این مسیر پژوهشی را به نمادینترین شکل طی کرده و تلاش نموده است تا حقیقت متن را به واقعیت تاریخی قزوین نزدیک سازد.
او در خصوص سختیهای این مسیر گفت: «شبها در خانه مشق بصری میکردم تا به موضوع سند تسلط پیدا کنم. در هر مرحله، غلطهای فراوانی پیدا شد که با دقت اصلاح شدند.»
وی همچنین تأکید کرد که بازخوانیها چندین بار تکرار شد تا متن نهایی با اصالت و استناد تاریخی منتشر شود.
این کتاب که در ژانر سندپژوهی نگاشته شده، هدفش ارائه اطلاعات تازه و دست اول به مورخان و پژوهشگران است. روستایی با فروتنی اعلام کرد که خود را مورخ نمیداند، بلکه وظیفه خود را بازخوانی دقیق متون و آمادهسازی آنها برای انتشار جهت خدمت به تاریخنگاری دانسته است.