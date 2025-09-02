پخش زنده
۱۱۲ نفر در حوادث ترافیکی شهری استان کرمان از ابتدای امسال تاکنون جان باختند و شهرکرمان با ۱۶ درصدرتبه اول و سیرجان با ۱۴ درصد در رتبه دوم است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان امروز در جلسه شورای ترافیک شهرستان سیرجان اعلام کرد:از ابتدای امسال جاری تاکنون ۱۱۲ نفر در حوادث ترافیکی شهری استان کرمان جان باختند و ترافیک برخی محله های کرمان و سیرجان برون سپاری میشود.
سرهنگ علی رضایی علت این حوادث رابی توجهی رانندگان وسیله نقلیه به جلو دانست و از عابران هنگام عبور از خیابان خواست از نقاط خط کشی شده عبور و نکات ایمنی را رعایت کنند.
سرهنگ رضایی ازاجرای طرح برون سپاری برخی از مناطق در کنترل ترافیک به همیاران پلیس خبر داد و گفت: این برون سپاری به برخی از مناطق پرترافیک صنوف مختلف پرمشتری همانند مجتمعهای پزشکی و یا بازارچهها با لباس مبدل داده می شودتا در پارک و نظم دادن خودروها همکاری کنند .
سرهنگ رضایی یاد آو رشد: متاسفانه توفقگاه(پارکینگ )مورد نیاز برای کامیونها در سیرجان تعریف و طراحی نشده ودر تلاشیم با کمک مسئولیتهای اجتماعی معادن و صنایع مسئولیتهای اجتماعی پارکینگ مورد نیاز تامین شود .
در این جلسه از خدمات سرهنگ سید مجتبی شهیدی تجلیل و سرهنگ مهدی سلیمی به عنوان رئیس پلیس راهور سیرجان معرفی شد.