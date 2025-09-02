پخش زنده
جوانان، سرمایههای اصلی آینده هر جامعه هستند و توجه به مطالبات و نیازهای آنان، از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی محسوب میشود. در همین زمینه، نشست ستاد ساماندهی امور جوانان مهاباد با هدف بررسی و تصویب طرحهای حمایتی و توسعهای تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اتمام فرایند واگذاری ۲۳۶ هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در آبان ماه، مهمترین خبر جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان بود که میتواند زمینهساز خانهدار شدن شمار زیادی از خانوادههای مهابادی باشد.
صلاح کردستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه مهاباد گفت: در این نشست با برگزاری همایش نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی مهاباد هم موافقت شد، همایشی که قرار است فرصتی برای معرفی استعدادهای جوان و بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه آنان در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی این شهرستان فراهم کند.
از دیگر مصوبات جلسه، اجرای طرح مدرسه–جامعه بود؛ طرحی که بر اساس آن، نیروهای متخصص داوطلب، بخشی از ساعات آموزشی مدارس را جایگزین عوامل اجرایی خواهند شد.
این برنامه پس از تصویب در شورای آموزش و پرورش، بهطور رسمی آغاز خواهد شد.
همچنین در این نشست اعلام شد، طرحی برای حمایت از جوانان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی با اولویت معلولان اجرا میشود.
در این طرح، دستگاههای خدماترسان موظف شدهاند شرایط ویژهای برای بهرهمندی این گروه از خدمات فراهم کنند.