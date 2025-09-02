پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام گفت: هر فردی که عمد یا سهوا در بروز حوادث آتشسوزی دخالت داشته باشد با برخورد قانونی و بدون اغماض روبهرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در نشست حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و محیط زیست گفت: در صورت اثبات عمدی بودن آتشسوزیها، شناسایی عاملان در دستور کار قرار دارد و حتی در صورتی که منشأ آتشسوزی غیرعمد و ناشی از بیاحتیاطی طبیعتگردان باشد، برخورد قانونی انجام خواهد شد.