به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی محمد نادرخانی گفت: با بهره برداری از این طرح‌ها ۷۵ لیتر در ثانیه به حجم تامین آب شهر خرمدره افزوده شده و جمعیتی افزون بر ۷ هزار نفر در شهرستان خرمدره از خدمات تامین آب شرب پایدار برخوردار شدند.

وی افزود: بهره برداری از عملیات اصلاح شبکه توزیع آب در روستای سوکهریز به طول شش کیلومتر و استانداردسازی و تعویض شیرآلات فرسوده به تعداد ۵۵۰ فقره با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از جمله این طرح‌ها بود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان ادامه داد: بهره برداری از پانزدهمین چاه آب شهر خرمدره با دبی ۳۵ لیتر بر ثانیه و خط انتقالی به طول ۵۰۰ متر از دیگر طرح‌های هفته دولت در شهرستان خرمدره بود.

وی گفت: بهره برداری از طرح توسعه شبکه توزیع آب در بلوار امیرکبیر شمالی خرمدره نیز به طول بیش از ۱۵۰۰ متر و با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت انجام شد.

به گفته نادرخانی: اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب در روستای اسلام آباد به طول دو کیلومتر همراه با استانداردسازی انشعابات این روستا با اعتبار ۱۴ میلیارد ریال دیگر طرحی بود که به مناسبت هفته دولت در شهرستان خرمدره مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مسئول خاطرنشان کرد: بهره برداری از شانزدهمین چاه تامین آب شهر خرمدره با دبی ۴۰ لیتر در ثانیه و ۵۰۰ متر خط انتقال با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال دیگر طرح آماده بهره برداری در شهرستان خرمدره است که با حضور وزیر نیرو افتتاح می‌شود.