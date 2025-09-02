پخش زنده
با افزایش بهره اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت انگلیس به ۵.۶۸ درصد و گرانتر شدن قرض گرفتن دولت این کشور، ریچل ریوز (Rachel Reeves)، وزیر خزانه داری انگلیس بیشتر زیر فشار قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای روزنامه گاردین نوشت "ریچل ریوز"، وزیر خزانه داری انگلیس، از نظر مخالفان حزب حاکم کارگر متهم است، زیرا سیاست هایش موجب شده است هزینه قرض کردن این دولت، به بالاترین میزان در ۲۷ سال اخیر افزایش یابد.
به نوشته این روزنامه، وزیر خزانه داری انگلیس، در آستانه گزارش فصل پاییز بودجه، کمتر میتواند بر پول ملی مسلط شود، زیرا اکنون هزینه قرض کردن این دولت، به بالاترین میزان از سال ۱۹۹۸ میلادی رسیده است.
گاردین افزود: سیاستهای اقتصادی وزارت خزانه داری انگلیس و نیز افزایش تورم موجب شده است بهای اوراق قرضه دولتی، افزایش یابد و امروز مثلا بهره اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت، به ۵.۶۸۰ درصد رسیده است.
گاردین نوشت این اوراق که بخش اندکی از قروض دولت به شمار میروند، در بازارهای مالی خرید و فروش میشوند و در ماه آوریل نیز بهره اوراق قرضه ۲۷ ساله دولت انگلیس، به ۵.۶۴۹ درصد رسیده بود.
روزنامه گاردین نوشت زمانی که تقاضا برای اوراق قرضه دولتی کم میشود، صاحبان آن ها، بهای بیش تری میخواهند و در نتیجه، بهره بیش تری بابت قرض دادن به دولت طلب میکنند.
با افزایش بهره اوراق قرضه و در نتیجه، گرانتر شدن قرض کردن دولت انگلیس، فشارها بر وزیر خزانه داری افزایش مییابد در حالی که "ریچل ریوز" پیش از این نیز با سیاهچاله مالی ۵۰ میلیارد پوندی روبهرو بوده است.
بهره اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت انگلیس، پارسال تقریبا ثابت مانده بود. گاردین نوشت با کاهش ارزش اوراق قرضه دولت انگلیس، صاحبان آنها با فروش این اوراق، به اموری همچون خرید فلزات گرانبها روی آوردهاند به گونهای که مثلا امروز سه شنبه، بهای هر اونس طلا در بازار لندن، به ۲ هزار و ۶۰۷ پوند (۳ هزار و ۵۰۸ دلار) افزایش یافت که حد نصاب جدید است و بهای هر اونس نقره نیز ۴۰ دلار افزایش یافت.
تارنمای گاردین نوشت وزیر خزانه داری اکنون ناچار است برای نزدیک کردن دخل و خرج دولت برخلاف وعدههای انتخاباتی، مالیاتها را باز هم افزایش دهد.
به نوشته این روزنامه، تلاطم در بازارهای مالی جهان نیز موجب شده است قرض گرفتن دولت انگلیس، پر هزینهتر شود مثلا ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیرا مالیاتها در آن کشور را کم کرد و هزینههای دولتش را افزود که در نتیجه، تریلیاردها دلار بر بدهیهای ملی آمریکا افزود.
روزنامه گاردین نوشت اکنون در میان کشورهای صنعتی جهان، انگلیس بیش از دیگر کشورها، باید بابت قرض کردن بهره بپردازد. ماه گذشته، اداره مسولیت بودجه در انگلیس هشدار داد دولت این کشور، پول لازم به منظور اجرای تعهداتش به مردم را ندارد.
دولت انگلیس در حالی برای افزایش دیگر باره مالیاتها خیز برداشته است که به تازگی علاوه بر افزایش بودجه نظامی به بالاترین میزان در دهههای اخیر، نو سازی و توسعه سلاحهای هستهای این کشور را با هزینههایی که برخی رسانهای انگلیس آن را سرسام آور توصیف کردهاند در دستور کار خود قرار داده است.