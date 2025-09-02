به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست دانشگاه پیام نور استان گفت: دانشگاه پیام نور در سیستان و بلوچستان ۱۰ مرکز و واحد فعال دارد که در مجموع حدود ۶۳ رشته گرایش مختلف در مقطع کارشناسی و شش رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌دهد که دو رشته جدید در زابل و چهار رشته در زاهدان فرصت تحصیل را برای علاقمندان فراهم کرده است.

ایمان همایون نژاد در خصوص نحوه جذب دانشجو اظهار کرد: جذب در دانشگاه پیام نور به دو شیوه کنکور سراسری و بدون کنکور از طریق سوابق تحصیلی و با مراجعه به سایت sanjesh.org انجام می‌شود.

سرپرست دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان زمان‌بندی ثبت‌نام شرکت در دانشگاه از شیوه بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی برای سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد و گفت: این فرایند از ۱۱ تا ۱۵ شهریور ماه فعال خواهد بود و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سنجش و بارگذاری مدارک، نسبت به ثبت‌نام در سایت اقدام کنند.

علاقمندان به تحصیل در دانشگاه پیام نور می‌توانند از ۱۱ تا ۱۵ شهریور ماه با مراجعه به سایت سنجش در آزمون بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی شرکت و در رشته مورد علاقه مشغول به تحصیل شوند.

وی به مزیت‌های متعدد این دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: داوطلبان دیپلم یا ساختار اصطلاحاً نظام قدیم نیز فرصت شرکت در این فرصت ایجاد شده را دارند. از سوی دیگر برای شاغلان، این دانشگاه انتخاب مناسبی بوده چرا که حضور در کلاس‌های نظری به هیچ وجه اجباری نیست. همچنین تغییر محل آزمون از دیگر مزیت‌هاست که دانشجویان می‌توانند در شهر مورد نظر امتحان خود را ارائه دهند و درخواست مهمان شدن را از طریق سامانه انتخاب کنند.

همایون نژاد ادامه داد: یکی دیگر از مزایای دانشگاه پیام نور، امکان تغییر رشته برای دانشجویانی است که پس از ورود به دانشگاه و گذراندن تعداد واحد‌های بسیار کمی، می‌توانند در رشته مورد دلخواه تغییر رشته داده و در رشته جدیدی مشغول به تحصیل شوند.

وی به تعداد دانشجویان فعال در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار دانشجو فعال در ۱۰ مرکز و واحد در سطح استان داریم که به صورت فعال و متمرکز در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند.