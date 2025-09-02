به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام عبداللهی در این بازدید ضمن تبریک اعیاد مبارک ماه ربیع الاول و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) گفت: بهره‌مندی از فضای معنوی این ماه بویژه عمل به رهنمود‌های پیامبر گرامی اسلام بعنوان نسخه نجات بخش بشریت می‌توانند انسان‌ها را از گرفتار شدن در ورطه گناه و رذایل اخلاقی رهایی بخشیده و مصون نگه دارد.

وی همچنین با توصیه به بهره‌گیری از زمان و شرایط برای تغییر در وضعیت زندگی خود بر اساس فرمایش حضرت علی (ع) تأکید کرد و افزود: زندان بهترین فرصت برای شکوفایی علمی، فرهنگی و اجتماعی و ارتقای سطح معنوی و بازنگری در رفتار و کردار است که یک فرد با توجه به شرایطی که در آن قرار گرفته، با مبارزه با شیطان نفس و انس با دعا و قرآن و کشف استعداد‌های درونی خود می‌تواند بعد از این دوره به جایگاه بالایی در هر کدام از این مؤلفه‌ها دست پیدا کند.

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه فلسفه وجودی زندان و برنامه‌های زندان را برای اصلاح زندانیان و بازگشت به آغوش جامعه و خانواده دانست و بیان کرد: بدون تردید تقویت اراده و خواست خود فرد برای استفاده از این فرصت و تجریه ارزشمند پایه و اساس تغییر و بازگشت عزتمندانه به کانون خانواده است و مسئولان زندان نیز تمام تلاش خود را برای ایجاد این شرایط و بازپروری شما عزیزان بکار بسته و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و دینی و آموزش مهارت‌های زندگی و فنی و حرفه‌ای این مسیر را برای شما هموار می‌کنند.

حجت الاسلام عبدالهی در بازدید از مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) زندان سپیدار ضمن قدردانی از زحمات مدیران و مسئولان این زندان، خاطر نشان کرد: تمام این اقدامات موجب امیدواری زندانیان بویژه خانواده‌های آنها بوده و برنامه‌های ویژه جهت کاهش زندانیان، توانمند سازی، حمایت از خانواده‌های زندانیان، پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به زندانیان، ارائه آموزش‌های لازم و ایجاد اشتغال برای زندانیان را جزء اولویت‌ها و از تأکیدات رئیس دستگاه قضایی دانست و بر لزوم تسریع در روند فعالیت‌های اجرایی در راستای کاهش آمار زندانیان تأکید کرد.

در راستای برنامه‌های فرهنگی، انجمن حمایت از زندانیان با کمک خیرین استان، علاوه بر تأمین جهیزیه کامل و انجام مقدمات ازدواج، ۱۵ زوج از زندانیان و یا فرزندان آنان را راهی خانه بخت کردند.

در پایان رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از زندان زنان بازدید بعمل آورد و دستورات لازم برای پیگیری و رفع برخی از درخواست‌ها و مشکلات زندانیان را صادر کرد.