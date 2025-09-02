همایش سفیران و سرکنسول‌ های جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های همسایه و استانداران شمال شرق کشور در نیمه دوم مهرماه به میزبانی مشهد برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشست هماهنگی همایش سفرا و سرکنسول‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های همسایه و استانداران استان‌های شمال شرق کشور به میزبانی مشهد گفت: ما باید از فرصت‌ها استفاده و نیز فرصت‌ هایی ایجاد کنیم که این هنر مدیران محلی در بهره گیری از دیپلماسی استانی و اقتصادی را نشان می‌ دهد. ️

غلامحسین مظفری افزود: همایش سفرا و سرکنسول‌ های ایران و استانداران استان‌های شمال شرق کشور، ایده خوبی است که از طرف وزارت امور خارجه مطرح شده است و در مجموعه استان هم باید اهداف خود از این همایش را مشخص کنیم. ️

وی ادامه داد: یکی از راهبرد‌های دولت، دیپلماسی استانی است و اگر بخواهیم اقتصاد استان قوت بگیرد، باید با کشور‌های همسایه و منطقه ارتباط بگیریم. ️زمان برگزاری همایش نیمه دوم مهرماه اعلام شده که مدت زمان خوبی برای جمع بندی مباحث فنی و نتیجه گیری است و از ظرفیت مشاوره‌ ای کارشناسان مسلط هم باید استفاده کنیم. ️

استاندار خراسان رضوی گفت: برگزاری این همایش یک وظیفه مهم و اساسی و نیازمند کار کارشناسی و محتوایی است به طوری که حضور هر یک از افراد شرکت کننده، از جمله دیپلمات‌ ها و مدیران ملی فرصتی برای طرح مسائل استان است، بسیاری از کشور‌های همسایه علاقه‌مند به تجارت با خراسان رضوی و ایران هستند، اما با برخی موانع مواجه هستیم که مسئولان ملی می‌توانند راهکار‌هایی در این همایش ارائه کنند. ️

مظفری افزود: مشهد و خراسان رضوی هم توانایی میزبانی از اجلاسیه‌ های بین‌ المللی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را دارند، برای مهمانان باید بهترین امکانات را فراهم کنیم که وظیفه آن بر عهده کمیته پشتیبانی ستاد هماهنگی برگزاری همایش است و حتی از تجربیات استان فارس، به عنوان اولین محل برگزاری همایش نیز باید استفاده کنیم. ️

وی ادامه داد: همایش سفرا و استانداران استان‌ های شمال شرق کشور باید نتیجه مشخصی داشته و آن نتایج برای استان ملموس باشد، برگزاری این همایش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. ️

استاندار گفت: کریدور شمال-جنوب از مسیر سرخس به بندرعباس دارای راه ریلی است که کشور‌های آسیای میانه را به خلیج فارس وصل می‌ کند و اگر راه آهن به صورت دوخطه باشد، زمان انتقال بار به طور چشمگیری کاهش می‌ یابد. ️

مظفری افزود: برای افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری و مالی استان برنامه ریزی شده است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور نیز گفت: ماموریت اصلی چنین همایش‌ هایی شامل تامین منافع ملی، تحکیم امنیت ملی و تقویت عزت ملی است و راهبرد‌هایی برای پیشبرد سیاست همسایگی در حوزه‌ های اقتصادی و سیاسی، همکاری مرزی با ارتقای بازارچه‌ ها و شهرک‌ های صنعتی، همکاری با کشور‌های منطقه، حمایت از تبادلات بین المللی بخش خصوصی و ایجاد نمایندگی‌ های تجاری و بازرگانی تدوین شده است.

احمد معصومی فر افزود: در همایشی که به میزبانی مشهد برگزار می‌ شود، استانداران و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، تجار، بازرگانان و نخبگان استان‌ های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان شرکت خواهند داشت.

وی ادامه داد: این همایش در نیمه دوم مهرماه امسال به مدت ۲ روز برگزار می‌ شود و ستاد هماهنگی برگزاری آن شامل پنج کمیته حفاظت، اطلاع رسانی، اجرایی، تشریفات و پشتیبانی است و رایزنان و وابستگان بازرگانی ایران در کشور‌های همسایه نیز به این همایش دعوت شده‌ اند.

معصومی فر گفت: ۴۰۰ مهمان در افتتاحیه همایش حضور خواهند داشت و در طول برگزاری آن چهار پنل تخصصی نظیر گردشگری پایدار، توسعه اقتصادی و سرمایه‌ گذاری، فناوری‌ های نوین و هوش مصنوعی و روابط دوجانبه و کار با همسایگان خواهیم داشت و پیشنهاد می‌ کنیم یک سند در قالب بیانیه پایانی، جمع بندی یا مصوبات از این همایش صادر شود که در مرکز کشور و نهاد‌های مرتبط قابلیت پیگیری داشته باشد.