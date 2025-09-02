به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علیرضا مقدم در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تمامی روستا‌ها و آبادی‌ها و همچنین در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر فعالیت دارد و بر اساس تکلیف قانونی، شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر نیز در طرح نهضت ملی مسکن به این نهاد واگذار شده است و با توجه به این موضوع، عمده شهر‌های استان آذربایجان‌غربی زیر پوشش فعالیت‌های بنیاد مسکن قرار دارند.

وی افزود: در حوزه روستاها، بنیاد مسکن مسئول تمام فعالیت‌های عمران و آبادانی است و در حال حاضر در مجموع ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان کار‌های طرح و اجرای خدمات را مدیریت و عملیاتی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که برای ۲ هزار و ۲۹۱ روستای استان طرح تهیه شده است، زیرا برخی از این روستا‌ها در سرشماری سال ۱۳۹۵ کمتر از ۲۰ خانوار داشتند، اما امروز جمعیت آنها افزایش یافته و بیش از ۲۰ خانوار شده‌اند که نشان از بازگشت جمعیت به روستا‌ها و پویایی آنها دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اهمیت حضور مردم در روستا‌ها بیان کرد: امروز ۲۹۱ روستای استان دارای طرح هادی هستند که این موضوع نویدبخش تولید و پویایی در روستا‌های آذربایجان‌غربی است. بر اساس آمار سال ۱۳۹۵، حدود ۳۵ درصد جمعیت استان در روستا‌ها زندگی می‌کردند و انتظار می‌رود در سرشماری اخیر نیز این آمار به صورت دقیق احصا و اعلام شود.

وی درباره دستاورد‌های هفته دولت گفت: با حضور رئیس‌جمهور، یک هزار واحد مسکن روستایی در استان افتتاح شد و همچنین ۱۲۳ پروژه اجرای طرح هادی با حضور استاندار و معاون رئیس‌جمهور در شهرستان خوی به بهره‌برداری رسید که این تعداد تنها بخشی از اقدامات بنیاد مسکن در سال جاری است.

وی همچنبن با اشاره به اقدامات یکسال گذشته گفت: از محل اجرای طرح هادی ۱۳۹ پروژه با اعتبار استانی ۱۵۱ میلیارد تومان و از محل اعتبارات ملی ۵۷ پروژه با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان و توزیع قیر رایگان به ارزش ۵۵۶ میلیارد تومان در ۳۸۰ روستا انجام گرفته است.

مقدم افزود: شاخص اجرای طرح هادی در روستا‌ها از ۵۱ درصد به ۶۱ درصد شامل ۱۳۹ پروژه استانی، ۵۷ پروژه ملی و ۳۸۰ پروژه قیر رایگان رسیده است.

وی از توزیع ۳۰۰۰ سند به روستاییان خبر داد و ضمن درخواست از روستاییان برای دریافت ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با بهترین شرایط و سود بانکی ۵ درصدی تصریح کرد: در همین راستا تاکنون ١٨ هزار و ۹۰۰ واحد روستایی احداث شده است.

مقدم خواستار استفاده مردم و عموم روستاییان از تسهیلات شد و تاکید کرد: در یکسال گذشته مقاوم سازی واحد‌های روستایی آذربایجان غربی از ٣٣درصد به ۳۸ درصد رسیده و برای کاهش فاصله با میانگین کشوری و افزایش مقاوم سازی نیازمند همراهی بیشتر مردم هستیم.