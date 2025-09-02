یک تساوی برای سن ایچ و دو شکست برای شهرداری ساوه و پالایش نفت شازند در لیگ برتر فوتسال رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تیم‌های فوتسال شهرداری ساوه و پالایش نفت امام خمینی شازند به ترتیب مغلوب مغلوب حریفانی از قزوین و اصفهان شدند و سن ایچ ساوه مقابل میهمان بندری خود به تساوی رضایت داد.

ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و از هفته هفتم سنیج در ساوه با پالایش نفت بندرعباس به تساوی در عدد ۱ رضایت داد شهرداری در قزوین با یک گل به پردیس باخت و پالایش نفت امام خمینی شازند نیز در یک دیدار خانگی با همین نتیجه مغلوب پالایش نفت اصفهان شد.

در هفته هفتم این رقابت‌ها سه‌شنبه هجدهم شهریور پالایش نفت امام خمینی شازند میهمان مس سونگون است، شهرداری ساوه با پالایش نفت بندرعباس مسابقه می‌دهد و سن ایچ میزبان عرشیا شهر قدس خواهد بود.