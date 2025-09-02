سخنگوی حکومت افغانستان اعلام کرد: شمار تلفات و مجروحان زمین لرزه در استان‌های شرقی افغانستان به بیش از چهار هزار و پانصد نفر افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان امروز اعلام کرد: براثر زمین لرزه یکشنبه شب در استان‌های کنر و ننگرهار، هزار و چهارصد و یازده نفر جان باختند و سه هزار و یکصد و بیست و چهار نفر زخمی شدند. مجاهد، روز گذشته شمار تلفات زمین لرزه را هشتصد و دوازده نفر و تعداد مجروحان را حدود دوهزار و هشتصد نفر اعلام کرده بود.

سخنگوی حکومت افغانستان همچنین گفته است در این رویداد پنج هزار و چهارصد و دوازده خانه مسکونی نیز به صورت کامل یا نسبی ویران شده است.

سازمان بهداشت جهانی نیز امروز در پیامی اعلام کرد: در پی وقوع زمین لرزه در شرق افغانستان، دوازده هزار نفر به صورت مستقیم آسیب دیده‌اند.

سفارت ایران در افغانستان امروز اعلام کرد: علی رضا بیکدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به منظور اهدای کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و بررسی نیازمندی‌های مردم زلزله زده، به ولایت کنر سفر کرد.

درپی زمین لرزه خونین در شرق افغانستان، سفارت ایران در کابل شب گذشته در پیامی اعلام کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل مراتب تأسف و تأثر خود را بابت جان باختن و مصدوم شدن شماری از شهروندان افغانستان در جریان حادثه زلزله در ولایات شرقی افغانستان ابراز می‌دارد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت به مسئولان و مردم افغانستان و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، از خداوند منان برای درگذشتگان رحمت الهی، برای مصدومان شفای عاجل و برای خانواده‌های قربانیان این حادثه شکیبائی مسئلت می‌نماید.

رایزن فرهنگی ایران در افغانستان نیز در پیامی با مردم افغانستان اعلام همبستگی کرده است. مسئولان جمهوری اسلامی ایران همچنین برای کمک به زلزله زدگان افغان اعلام همکاری کرده‌اند.

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های انسانی سازمان ملل متحد (اوچا) نیز گفته است پنج میلیون دلار برای کمک به زلزله زدگان افغانستان اختصاص داده است.

«شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان نیز در پیامی به رئیس الوزرای حکومت افغانستان، پیام تسلیت خود را به حکومت و مردم این کشور اعلام کرد.

وزارت امور خارجه افغانستان نیز در رشته پیام‌هایی از گفتگوی تلفنی محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان خبر داد، در این گفتگوی تلفنی، وزیر امور خارجه پاکستان مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت متبوع خود را به حکومت و مردم افغانستان بابت جان باختن شهروندان افغان اعلام کرد.

وزیر امور خارجه ژاپن و وزارت امور خارجه قطر نیز در پیام‌هایی، از وقوع زمین لرزه در افغانستان و جان باختن صد‌ها نفر ابراز تاسف و با مردم افغانستان و خانواده‌های داغدار ابراز همدردی کردند.

شورای علمای شیعه افغانستان نیز امروز در پیامی ضمن اعلام تسلیت به مردم این کشور از مردم و سازمان‌های خیریه خواسته است به کمک سیل زدگان بشتابند.

سازمان‌های بین المللی نیز همواره بر ضرورت کمک به زلزله زدگان افغان تاکید می‌کنند و گفته‌اند زلزله زدگان، شب گذشته را در فضای باز سپری کردند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز هشدار داده است هزاران کودک در شرق افغانستان پس از وقوع زمین لرزه با وضعیت رقت بار مواجه خواهند شد.