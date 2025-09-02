پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت افشین علا خالق آثار آیینی و کودک و نوجوان در نخلستان اوج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این مراسم با ارسال پیامهای «رئیس مجلس شورای اسلامی» و «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» و سخنرانی آقای حداد عادل «رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی» همراه بود و جمعی از نویسندگان و شاعران در این برنامه به ایراد سخنرانی پرداختند.
«بزنگاه بودن شعر افشین علا» و «حضور در صحنههای حساس اجتماعی»، «در کنار انقلابی بودن» و «ساختارهای درست شعری» از ویژگیهایی بود که در پیامها و سخنرانیهای این مراسم بر آن تاکید شد.
غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این برنامه افشین علا را شاعر لحظههای حساس خواند و گفت: آفاق شعر افشین علا، آفاق شعر امروزی است ولی سنت شکنی در شعر فارسی نداشته است.
وی افزود: او شعر محکم و خوش وزنی دارد و به موقع شعر میگوید. مصطفی محدثی خراسانی در مراسم گرامیداشت افشین علا گفت: این شاعر آیینی از شاعران نسل دوم انقلاب محسوب میشود ولی از جمله شخصیتهایی است که میشود نامشان را در کنار شاعران نسل انقلاب و بنیانگذاران شعر انقلاب و جریان سازان شعر انقلاب آورد.
آقای خراسانی گفت: دانش و بینش ژرف و عمیق ایشان و حضور مستمرشان در طول این چند دهه در عرصه شعر ایشان را به استوانه شعر انقلاب تبدیل کرده است.
این شاعر آیینی گفت: میدانید که شعر آقای اعلا را با عنوان کودک میشناسند، اما بعدها در حیطه شعر بزرگسال بسیار خوش درخشیدند.
وی گفت: همچنین ایشان در مقاطع بسیار حساس انقلاب نقش آفرینی کردند خاطرم هست که در جریان فتنه سال ۸۸ که در واقع به نوعی کدورت و تفرقهای بین اهل هنر و ادبیات به وجود آمد از آن مفصلهایی بودند که در واقع توانستند میدانداری کنند و جلوی بسیاری از آسیبهایی که میشد متوجه جریان شعر انقلاب شود را گرفتند.
افشین علا شاعر برگزیده حوزه شعر نوجوان در اولین جشنواره شعر فجر بود.