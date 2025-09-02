به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه یزد گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۶۷ کدرشته مقطع کارشناسی، هزار و ۳۰۰ دانشجو در ۱۵۰ کدرشته کارشناسی ارشد و ۲۵۰ دانشجوی جدید الورود در ۹۳ کدرشته دکتری تحصیل خواهند کرد.

عباس کلانتری افزود: در حال حاضر بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده که علاوه بر دانشجویان ایرانی، از هفت کشور دیگر نیز در این دانشگاه تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه ریزی این دانشگاه برای انتخاب رشته دانش آموزان اظهار داشت: در حال حاضر مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته در مرکز مشاوره این دانشگاه در حال انجام است تا ضمن معرفی رشته‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه یزد، س به انتخاب رشته درست تحصیلی دانش آموزان نیز کمک شود.

رئیس دانشگاه یزد با اشاره به نقش آفرینی این دانشگاه در عرصه‌های مختلف علمی، مهارت آموزی و پژوهشی تصریح کرد: این دانشگاه سال گذشته جزء ۶ دانشگاه برتر در زمینه فعالیت‌های فرهنگی بوده و توانسته است در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه نیز ۸۰ فرصت علمی و پوهشی جدید ایجاد کند و مجموع قرارداد‌های علمی خود در این زمینه با صنعتگران را به چهار میلیارد تومان برساند.

وی درباره وضعیت بلوار ایرج افشار گفت: متاسفانه دستگاه‌هایی که توافقنامه احداث این بلوار را امضا کرده‌اند به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، به عنوان مثال احداث دو دهنه پل هوایی که در تعهد شهرداری بوده به احداث یک پل ۲۴ متری ختم شده که آن هم با مخالفت و ایراد اداره کل بحران استانداری به عنوان مخاطره سیل رو‌به‌رو شده است.

کلانتری ادامه داد: همچنین دیوار دانشگاه را بدون اینکه دیوار جایگزین احداث کنند، تخریب کرده‌اند و امنیت خوابگاه دختران این دانشگاه که هم اکنون برای برگزاری امتحانات خود در دانشگاه حضور دارند به مخاطره انداخته‌اند.

رئیس دانشگاه یزد تأکید کرد که ما خواهان اجرای کامل همه تعهداتی هستیم که با حضور نهاد‌های نظارتی امضا شده است.