کارشناس هواشناسی لرستان گفت: جو لرستان تا سه روز آینده پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۳ و الشتر با ۱۰ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند.
روح الله داودی افزود: دمای هوا خرم آباد مرکز استان نیز بین ۴۱ و ۱۸ درجه سانتی گراد در نوسان بود.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان جو آرام همراه با افزایش سرعت وزش باد برای روزهای چهارشنبه و پنج شنبه پیش بینی شده است.
داودی افزود: در ۴۸ ساعت آینده نیز تغییر محسوسی در دمای هوا نخواهیم داشت.