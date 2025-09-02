پخش زنده
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان: برنامه اصلاحی این مسیر تا مسجد حجت آباد از هفته آینده آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژههای خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواستها شدهاند.
شهروندان از وضعیت نامناسب آسفالت مسیر اشکذر تا دو راهی طبس، نبود تابلوی معرفی روستای تاریخی بدرآباد، بلاتکلیفی میدان ورودی مهریز گلایه کرده و تصویری از مهربانی مغازه دار اردکانی با پرندگان ارسال کردهاند.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان یزد درباره آسفالت نامناسب اشکذر تا دو راهی طبس گفت: برنامه اصلاحی از هفته آینده تا مسجد حجت آباد آغاز خواهد شد. دست اندازها هم برای کاهش سرعت در مبادی ورودی میدان هاست و در بازدید از آنها اصلاحات مورد نیاز انجام میگیرد.
بخشدار مرکزی میبد با اشاره به چسبیده بودن روستای بدرآباد به این شهر تأکید کرد که تابلوی معرفی روستا هفته آینده نصب خواهد شد.
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای مهریز از نبود اعتبار برای بهسازی میدان در سال ۱۴۰۳ به عنوان عامل عدم بهسازی یاد کرد و اظهار داشت که با اعتبار سال ۱۴۰۴ کار این دو میدان را به سرانجام خواهیم رساند.