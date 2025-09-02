با گذشت حدود دو شبانه روز از زلزله مرگبار افغانستان همچنان اوضاع در مناطق زلزله زده ناآرام است. خبرنگار ما با حضور در دره مزار شهرستان نورگل ولایت کنر، جایی که بیشترین تلفات را گرفته بود گزارشی در این زمینه تهیه کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل

زلزله شرق افغانستان تاکنون بیش از چهار هزار و پانصد کشته و زخمی داشته است.