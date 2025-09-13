پخش زنده
تصفیهخانه پساب فاضلاب زنجان، با ظرفیت عملیاتی روزانه ۴ هزار مترمکعب در فاز اول و ۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در فاز دوم، به طور شبانهروزی در حال فعالیت است .
تسریع در تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب موجب تکمیل چرخه آب و تأمین پساب مورد نیاز صنایع؛ فقدان ظرفیت جذب در چاههای جذبی و جلوگیری از تحمیل هزینههای مازاد به سرمایهگذار میشود.