تصفیه‌خانه پساب فاضلاب زنجان، با ظرفیت عملیاتی روزانه ۴ هزار مترمکعب در فاز اول و ۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در فاز دوم، به طور شبانه‌روزی در حال فعالیت است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛تصفیه‌خانه پساب فاضلاب زنجان، با ظرفیت عملیاتی روزانه ۴ هزار مترمکعب در فاز اول و ۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در فاز دوم، به طور شبانه‌روزی در حال فعالیت است

تسریع در تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب موجب تکمیل چرخه آب و تأمین پساب مورد نیاز صنایع؛ فقدان ظرفیت جذب در چاه‌های جذبی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد به سرمایه‌گذار می‌شود.