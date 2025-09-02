به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری در بازدید از طرح‌های در حال اجرای شهرک صنعتی شهید سلیمانی بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی شهرک‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی، اولویت اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران است.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با رفع موانع، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید فراهم کنیم.

براساس این گزارش؛ سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در ادامه بازدید‌ها و پیگیری روند توسعه و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی امروز از طرح‌های در دست اجرای شهرک صنعتی شهید سلیمانی بازدید کرد و با حضور در جمع برخی از فعالان و تولیدکنندگان مستقر در شهرک، در جریان مشکلات، دغدغه‌ها و مطالبات آنان قرار گرفت و دستورات لازم را برای رفع موانع و تسریع در روند خدمات‌رسانی صادر کرد.