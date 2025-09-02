قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه «میراث‌فرهنگی»، هویت، اصالت، تاریخ و همه چیز ماست، گفت: موزه روایتگر گذشتگان برای آیندگان است و تاب‌آوری را در جامعه بالا می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، نشست «تجارب مدیریت فرهنگی-رسانه‌ای مشترک در صداوسیما و میراث فرهنگی» با حضور و سخنرانی علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون وزارت میراث فرهنگی کشور، عصر امروز، سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه جاری در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.

دارابی در این نشست با اشاره به برپایی سلسله رویداد‌های «ماجرای میز» گفت: این نشست‌ها در راستای مدیریت و انتقال تجارب مدیریتی و از نگاه دینی، زکات علم است. همچنین چرخه استاد- شاگردی را تکمیل می‌کند و بلوغ فکری و مدیریتی را با نسل جوان، در میان می‌گذارد.

او با تاکید بر اینکه مدیر باید برنامه داشته باشد و برنامه‌اش عملیاتی و قابل راستی‌آزمایی باشد، اظهار کرد: مدیر باید دست به قلم باشد و در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی صفحه داشته باشد. همچنین وامدار کسی نباشد تا بتواند با شجاعت به خواسته‌ها و توقعات بی‌جا «نه» بگوید.

این مقام مسئول با اشاره به فعالیت‌های مدیریتی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: اکنون برنامه ۵ ساله وزارت میراث‌فرهنگی را بر اساس برنامه هفتم توسعه آماده کرده‌ایم. این برنامه، برش‌های استانی هم دارد و وظایف هر استان در آن مشخص شده است.

دارابی در بخش دیگری از این نشست با ذکر خاطرات و تجربیاتی از دوران مدیریتش در سازمان و صداوسیما گفت: با راه‌اندازی شبکه‌های متعدد تلویزیونی توانستیم مخاطبان بیشتری را جذب کنیم. به‌عنوان نمونه، شبکه پویا با پشتیبانی تولیدات مرکز صبا و شبکه نسیم با هدف ایجاد نشاط و سرگرمی به‌سرعت پرمخاطب شد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون جنگ ۱۲ روزه گفت: آمریکا، اسرائیل و ناتو جنگ ناجوانمردانه‌ای را علیه ما راه انداختند و خسارات بسیاری به ما زدند، اما نگاهشان به ایران عوض شد. نشانه‌هایی دیده می‌شود که نظام حکمرانی ما هم نگاهش به مردم تغییر کرده است.

گرفتار بحران تحلیل هستیم

دارابی اظهار کرد: تحلیل بحران مهم است، اما معتقدم بحران تحلیل هم داریم. باید تندروی و رادیکالیسم در همه سطوح کنار گذاشته شود. دیپلماسی هم باید بسیار فعال باشد، همانطور که رهبری معظم هم بر آن تاکید دارند تا تهدید از سر مردم برداشته شود.

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور افزود: دولت در جنگ ۱۲ روزه و فقط طی ۷۲ ساعت نخست، ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی را از بنادر ترخیص و وارد چرخه زندگی مردم کرد. این کار بزرگی است.

او در خاتمه سخنانش با بیان اینکه «میراث‌فرهنگی»، هویت، اصالت، تاریخ و همه چیز ماست، گفت: موزه روایتگر گذشتگان برای آیندگان است و تاب‌آوری را در جامعه بالا می‌برد؛ بنابراین در پی تحقق شعار «هر شهر یک موزه» هستیم و تا پایان برنامه هفتم توسعه، باید تعداد موزه‌های کشور را به عدد ۱۰۰۰ برسانیم.