\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c\u00a0 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u0648\u0639\u062f (\u0639\u062c) \u062f\u0644\u0647\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u0648\u0639\u0648\u062f \u06af\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0632\u0646\u06cc\u0645 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0638\u0647\u0648\u0631 \u0627\u0642\u0627 \u062f\u0639\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u0645.\n\u00a0\n