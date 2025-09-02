مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت:بهسازی و نوسازی سیستم احتراقی ۱۸۰ مدرسه با همکاری نوسازی مدارس استان انجام شده است و با برنامه ای که داریم پیش بینی می‌شود هزار واحد موتورخانه را نوسازی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فیروز خدایی به مناسبت هفته دولت و در تشریح عملکرد شرکت گاز آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران در زمینه بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی به پویش ۲ درجه کاهش دما اشاره کرد و گفت: در موفقیت این پویش اطلاع رسانی‌های گسترده از طریق صدا و سیما، رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی نقش اساسی داشتند.

وی با اشاره به واگذاری ۵ هزار بخاری پربازده به جامعه هدف از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، مساجد و خانه‌های بهداشت در ۲ سال گذشته گفت: از این محل ۵۰ درصد ذخیره انرژی صورت گرفت.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به طرح سراسری جایگزینی بخاری‌های پربازده با کم بازده توسط بازرگانی شرکت ملی گاز ایران گفت: در قالب این طرح واگذاری ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری در حال عقد قرارداد است و سهمیه استان از این قرارداد ۲۷ هزار بخاری تعیین شده است.

خدایی یادآور شد: در حوزه بهسازی موتورخانه‌ها نیز ۹ هزار و ۲۵۰ واحد موتورخانه در سطح استان در سامانه ثبت نام کرده‌اند و با سرمایه گذاری ۳۷ میلیارد تومانی در اجرای این طرح پیش بینی می‌شود ۱۵ الی ۳۰ درصد ذخیره گاز استان محقق شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین گاز نیروگاه‌ها گفت: تامین گاز نیروگاه‌ها تصمیمی ملی است و شرکت‌های گاز در استان صرفا مجری ابلاغیه‌های سراسری هستند.

وی گفت: موضوع تامین گاز نیروگاه‌ها در قالب کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت کشاورزی، مصرف انرژی به صورت ملی مدیریت می‌شود و آخرین وضعیت تحویل سوخت به نیروگاه ها در این کارگروه تصمیم گیری می‌شود.

خدایی ادامه داد: براساس سیستم توزیع گاز برای نیروگاه ها امسال شاهد افزایش ۵ درصدی تخصیص گاز به نیروگا‌ه ها هستیم و نهایت تلاش بر این است که پایداری گاز اتفاق بیفتد و این موضوع از نظر پدافندی رعایت شود.

وی در تشریح دستاورد‌های سفر مدیر عامل شرکت گاز ایران به استان در مرداد امسال گفت: در این سفر عملیات اجرایی فاز نخست خط ۵۶ اینچ خط ۹ سراسری از طریق شرکت مهندسی توسعه گاز ایران آغاز شده و از مسیر عجب شیر - میاندوآب در حال اجراست و فاز دوم نیز که مطالعات آن در دست پیمانکار است به زودی شروع خواهد شد و تکمیل این خط برای توسعه استان ضروری است.

خدایی با اشاره به افت فشار گاز در بخش آبش احمد و خداآفرین در زمان پیک مصرف گفت: این موضوع از سوی استاندار تحت عنوان مطالبات استانی مطرح شد که نتایج آن را به عنوان دستاورد‌های این سفر در آینده شاهد خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی مسیر این خط را از مسیر اهر به سمت هوراند، آبش احمد، خداآفرین و در نهایت اصلاندوز معرفی کرد و گفت: طی روز‌های گذشته از مسیر مورد نظر بازدید‌های لازم برای بررسی دلایل توجیهی و مطالعات اولیه صورت گرفته است.

خدایی با بیان اینکه هم اکنون استان آذربایجان شرقی در زمینه گاز رسانی جزو استان‌های پیشرو است گفت:سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز در استان توزیع شد که منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران با ۱۰۳ ایستگاه CGS گاز مورد نیاز را در اختیار ما قرار دادند.

وی در خصوص کارنامه این شرکت در دفاع مقدس۱۲ روزه نیز گفت: از ساعت ۵ صبح ۲۳ خرداد در آماده باش کامل بودیم و در اولین لحظات در نقاط مختلف اکیپ‌های بازرسی و عملیاتی در محل حاضر می‌شدند تا منطقه را از نظر ایمنی مورد ارزیابی قرار دهند.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی یادآور شد: در دفاع مقدس۱۲ روزه پیمانکاران شرکت با ۱۰۰ درصد ظرفیت اکیپ‌های عملیاتی پای کار بودند تا کمترین وقفه‌ای در تامین گاز مشترکان شهری، روستایی و صنعتی صورت نگیرد.

وی تاکید کرد: در خطوط انتقال گاز، تمهیدات لازم برای پدافند تامین گاز و پایداری گاز صورت گرفته است.

مهدی زارع مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران نیز در این نشست خبری در خصوص استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت گفت: مازوت به عنوان یکی از فرآورده‌های سوختی است ولی استفاده از آن در نیروگاه‌ها منوط به ارتقای سیستم نیروگاه هاست تا سوخت کامل صورت گیرد و باعث آلودگی نشود.

زارع در ارتباط با پایداری گاز و تمهیدات پدافند غیر عامل در منطقه گفت: گاز استان آذربایجان شرقی از ۴ شاهرگ اصلی تامین می‌شود و در این موضوع تمام ملاحظات پدافندی رعایت شده است.

زارع در خصوص فعالیت‌های منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: ۳۰۰ شیر بین راهی توسط اکیپ‌های گشت شبانه روزی رصد می‌شدند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۸۰ درصد دارایی فیزیکی شرکت ملی گاز ایران در اختیار مناطق عملیات انتقال گاز ایران قرار دارد گفت: این بخش در سطح کشور در ۱۰ منطقه عملیات انتقال گاز فعالیت دارد.

زارع ادامه داد:منطقه ۸ یکی از مناطق ۱۰ گانه است که وظیفه دریافت گاز از مبادی تولیدی و انتقال آن در لوله‌های فشار بالا شاهرگ‌های اصلی و تحویل به گاز‌های استانی در دروازه‌های شهری و صنایع را بر عهده دارد.

وی گفت:منطقه ۸ عملیات انتقال گاز شمال غرب کشور با ۴ میلیون ۱۶۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز شامل تمام بخش‌های استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و قسمتی از استان‌های زنجان، گیلان و کردستان استان است

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران گفت: در منطقه ۸ گاز ۱۰ تاسیسات تقویت فشار گاز با ۴ ایستگاه اندازه گیری و ۶ مرکز نگهداری روی خطوط اصلی قرار دارند که فشار گاز بالغ بر ۴ هزار برابر فشار گاز مصرفی مردم در منازل است.

لازم به ذکر است گاز رسانی در استان در قالب منطقه ۸ از سال ۶۷ شروع شد و از سال ۷۹ شرکت‌های گاز استانی در مناطق ۱۰ گانه انتقال گاز ایران تشکیل شد.

برای استفاده بهینه منابع گاز هم اکنون ۷۳ شهر استان به صورت ۱۰۰ درصدی و ۲ هزار و ۵۷۹ روستا با پوشش ۹۹.۵ درصد خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.

بالغ بر ۲۶ هزار و ۳۰۰ کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع گاز در استان کار شده است، ۷۳۹ هزار عملک نصب شده و برای ۷۵۸ هزار مشترک و ۱۱ هزار واحد صنعتی گاز رسانی صورت گرفته است.