به گزارش خبرگزاری صداو سیما در بازدید معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی کشور از نمایشگاه دوره‌ای هنرمندان سیستان و بلوچستان، بر نقش این رویداد‌ها در معرفی ظرفیت‌های هنری و ایجاد تعاملات اقتصادی و فرهنگی تأکید شد. در حاشیه این بازدید، از محصول جدیدی با تکنیک خامه دوزی رونمایی شد.

این نمایشگاه‌ها به صورت دوره‌ای با هدف معرفی و فروش محصولات صنایع دستی برگزار می‌شوند، فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیت‌های هنری و فرهنگی این استان هستند و این نمایشگاه که از ۸ تا ۱۲ شهریور ماه برگزار شد که مورد استقبال قرار گرفت.

در این نمایشگاه، هنرمندان به صورت همزمان به برپایی ورکشاپ آموزشی، فروش و معرفی محصولات خود در رشته‌های سوزندوزی، خامه دوزی و سفال کلپورگان پرداختند.

در این رویداد برای نخستین بار از یکی از محصولات تیم «آشیدرما» که بر اساس نیاز جامعه و با بهره گیری از روش خامه دوزی تولید شده بود، رونمایی شد.

در پایان این بازدید تأکید شد که نمایشگاه‌هایی از این دست نه تنها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری استان به شمار می‌روند، بلکه می‌توانند زمینه‌ای برای افزایش تعاملات اقتصادی و فرهنگی باشند.

حمایت از صنعتگران و فراهم کردن شرایط بهتر برای عرضه آثار آن ها، بخشی از رسالت ما در توسعه پایدار صنایع دستی و هنر‌های سنتی است.