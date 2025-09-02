پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در پنج سال گذشته، بیش از ۹۱ هزار فوتی مربوط به حوادث رانندگی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: بی احتیاطی در رانندگی و ناایمن بودن خودروها و جاده ها، از عوامل اصلی افزایش فوتیهای تصادفات رانندگی است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در پنج سال گذشته، بیش از ۹۱ هزار فوتی حوادث رانندگی داشته ایم که بیشتر به حوادث شهریور اختصاص داشته است و به مردم توصیه میکنیم در این ماه پایانی تعطیلات تابستان با دقت بیشتری رانندگی کنند.