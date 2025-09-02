مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: برای مقابله با توطئه‌های دشمن باید هوشیاری و آمادگی کامل داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اکبر رضایی در نشست با خبرنگاران صدا و سیما در شهرستان‌های آذربایجان شرقی گفت: رژیم صهیونی پس از ناکامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه با توسل به ابزار‌های رسانه‌ای درصدد تحریک احساسات مردم، توطئه آفرینی و سیاه نمایی است.

وی گفت: خبرنگاران رسانه ملی در شهرستان‌ها با استقلال رسانه‌ای ضمن تعامل با دستگاه‌های اجرایی شهرستان ها در معرفی ظرفیت‌ها، مطالبه گری و انعکاس عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی اهتمام جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: یکی از رسالت‌های مهم صدا و سیما تبیین و صیانت از ارزش‌های ایرانی اسلامی و هویت دینی است.