مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
برای مقابله با توطئههای دشمن باید آمادگی کامل داشته باشیم
مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: برای مقابله با توطئههای دشمن باید هوشیاری و آمادگی کامل داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اکبر رضایی در نشست با خبرنگاران صدا و سیما در شهرستانهای آذربایجان شرقی گفت: رژیم صهیونی پس از ناکامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه با توسل به ابزارهای رسانهای درصدد تحریک احساسات مردم، توطئه آفرینی و سیاه نمایی است.
وی گفت: خبرنگاران رسانه ملی در شهرستانها با استقلال رسانهای ضمن تعامل با دستگاههای اجرایی شهرستان ها در معرفی ظرفیتها، مطالبه گری و انعکاس عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی اهتمام جدی داشته باشند.
وی تصریح کرد: یکی از رسالتهای مهم صدا و سیما تبیین و صیانت از ارزشهای ایرانی اسلامی و هویت دینی است.