به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،نشست بررسی چالش‌های اکوسیستم دانش بنیان صنعت مس ایران امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴با حضور جمعی از مدیران و متخصصان این حوزه در محل دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان کرمان برگزار شد.

پنجاه و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، صبح امروز با حضور محققان، استادان و دانشجویان از داخل و خارج از کشور در دانشگاه حضرت ولیعصر(عج) رفسنجان آغاز شد.

رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در آئین گشایش این کنفرانس گفت: از مجموع ۳۶۲ مقاله ارسالی به دبیرخانه، ۱۹۸ مقاله به صورت سخنرانی و ۸۲ مقاله در قالب پوستر پذیرفته شده است.

وی افزود: همزمان با برگزاری این کنفرانس، ۸ کارگاه تخصصی برگزار خواهد شد که ۶ کارگاه از آنها با تدریس مدرسانی از کشور‌های اسپانیا، انگلیس، ترکیه، رومانی و سوئد برگزار می‌شود.

این رویداد علمی تا سیزدهم شهریور ادامه دارد.