رویداد ملی بررسی چالشهای اکوسیستم دانش بنیان در صنعت مس ایران امروز در کرمان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،نشست بررسی چالشهای اکوسیستم دانش بنیان صنعت مس ایران امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴با حضور جمعی از مدیران و متخصصان این حوزه در محل دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان کرمان برگزار شد.
پنجاه و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، صبح امروز با حضور محققان، استادان و دانشجویان از داخل و خارج از کشور در دانشگاه حضرت ولیعصر(عج) رفسنجان آغاز شد.
رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در آئین گشایش این کنفرانس گفت: از مجموع ۳۶۲ مقاله ارسالی به دبیرخانه، ۱۹۸ مقاله به صورت سخنرانی و ۸۲ مقاله در قالب پوستر پذیرفته شده است.
وی افزود: همزمان با برگزاری این کنفرانس، ۸ کارگاه تخصصی برگزار خواهد شد که ۶ کارگاه از آنها با تدریس مدرسانی از کشورهای اسپانیا، انگلیس، ترکیه، رومانی و سوئد برگزار میشود.
این رویداد علمی تا سیزدهم شهریور ادامه دارد.